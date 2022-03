Apreensão de 37 quilos de pescado em São Miguel

No decorrer de uma ação de fiscalização no âmbito do controlo das regras de captura, desembarque e comercialização de pescado no terminal de passageiros do Aeroporto João Paulo II, “os militares da Guarda detetaram quatro indivíduos que transportavam 37 quilos de diversas espécies de pescado, na bagagem, em infração às normas de captura, desembarque e comercialização”, adianta comunicado.





No decorrer da ação foram identificados os quatro suspeitos, com idades compreendidas entre os 46 e os 57 anos, “tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação por captura de espécie em época de defeso, por excesso do limite máximo de captura para fins comerciais da unidade populacional de uma espécie e por falta de submissão ao regime de primeira venda em lota”.





O pescado apreendido, depois de submetido à verificação higiossanitária, foi entregue a várias instituições de solidariedade social.





Os factos foram comunicados à Inspeção Regional das Pescas.