Apoiantes da AD celebram projeções de resultados com palmas e gritos de vitória

O espaço reservado aos apoiantes da AD, num hotel de cinco estrelas perto do Marquês de Pombal, em Lisboa, estava já bastante cheio quando as televisões divulgaram as primeiras projeções, pelas 20:00.

Houve palmas, abraços e gritou-se na sala "vitória, vitória" e "Portugal, Portugal".

De acordo com a projeção da RTP, a AD terá entre 29% e 33% dos votos e o PS entre 25% e 29%. A projeção da SIC atribui à AD entre 27,6 % e 31,8% dos votos e ao PS entre 24,2% e 28,4%.

A projeção da TVI coloca a AD com entre 28,0% e 33,0% dos votos, seguindo-se o PS, com entre 24,5% e 29,5%. Segundo a projeção da CMTV, a AD terá entre 27,2% a 33,2% dos votos e o PS 23,8% a 29,8% dos votos.