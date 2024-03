Projeção para a SIC dá vitória à AD com entre 27,6 e 31,8%, PS entre 24,2% e 28,4%

As projeções dos resultados eleitorais divulgadas pela SIC dão a vitória à Aliança Democrática (AD) nas eleições legislativas de hoje, com entre 27,6 % e 31,8% dos votos, seguindo-se o PS, com entre 24,2% e 28,4%.