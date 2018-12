Animação de Natal na Vila do Nordeste esta sexta-feira

As mais lidas

Explica nota de imprensa da autarquia que para a passagem de ano, o município tem programado um espetáculo de fogo de artifício, a oferta de espumante e música a partir das 22 horas, no Jardim do Município, pela banda Oásis Trio e Luís Pessoa.

A animação de Natal agendada para a passada semana, 14 de dezembro, e que não se realizou na sequência do mau tempo, também terá lugar nesta sexta-feira, com o espetáculo "O Duende Cusco" de Ticosi artista de circo, pula-pula e pinturas faciais para os mais novos.

O programa natalício conta com a presença da banda Acoustic Soul e com uma feira de doces e de artesanato.

A Câmara Municipal do Nordeste organiza, sexta-feira, dia 21 de dezembro, mais um serão de animação de Natal no centro da Vila, a partir das 19 horas.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok