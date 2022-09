Andreia Carreiro vence prémio europeu no setor da energia

A açoriana Andreia Carreiro, antiga diretora regional da Energia no Governo Regional socialista liderado por Vasco Cordeiro, venceu o prémio European Sustainable Energy Week (EUSEW2022) na categoria “Woman in Energy”.

Conforme refere o Partido Socialista (PS) de São Miguel em nota de imprensa, “o prémio obtido por Andreia Carreiro, para além de ser motivo de orgulho para os açorianos, é o reconhecimento do mérito e do trabalho que a antiga diretora regional da Energia tem vindo a realizar ao longo dos anos nesta área e constitui um exemplo para muitos milhares de jovens açorianos”.

A nota de imprensa refere que a votação decorreu através do site da Comissão Europeia, sendo Andreia Carreiro uma das três finalistas com impacto positivo para a transição energética na Europa, sendo que esta distinção é também considerada uma forma de promover uma maior igualdade de género no setor.

Com um mestrado em Engenharia Biomédica e em Energia para a Sustentabilidade, Andreia Carreiro é também doutorada em Sistemas Sustentáveis de Energia, no âmbito do Programa MIT Portugal e possui um MBA.

Foi adjunta do secretário de Estado da Energia no Governo da República liderado por António Costa e foi diretora regional da Energia no Governo Regional dos Açores.

Ao longo da sua atividade profissional geriu vários projetos europeus e nacionais de investigação e desenvolvimento, com o objetivo de criar novas soluções e produtos no âmbito da transição energética.

Enquanto diretora regional da Energia teve um papel importante na transformação dos sistemas energéticos locais e contribuiu para a estratégia que visa a autonomia energética das ilhas.