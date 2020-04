Anafre apela às freguesias para reabrirem correios

À semelhança do que sucedeu no final de março deste ano, a Associação de Freguesias vai contactar essas juntas de freguesia no sentido de que seja garantida a entrega das pensões aos respetivos beneficiários, reabrindo os postos que estão fechados por causa da pandemia da Covid-19, ainda que de forma condicionada, no período de pagamento das pensões, disse esta terça-feira à agência Lusa o presidente da Anafre, Jorge Veloso.

Para isso, adiantou o autarca, que também é presidente da junta da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades (Coimbra), já foi pedida aos CTT a lista dos cerca de 140 postos que funcionam em instalações de juntas de freguesia e estão atualmente encerrados.

Alguns desses postos de correio poderão não ter condições para reabrirem, tal como já sucedeu em março, mas as pensões não deixarão de chegar aos destinatários, disse Jorge Veloso.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, pediu às freguesias “um último esforço” para que as juntas onde se encontram instalados postos dos CTT possam abrir de forma condicionada, salientando que isso é “absolutamente” decisivo para entregar as pensões ao domicílio.

A reabertura destes postos será “absolutamente decisiva” para que se possa cumprir o objetivo de entregar as pensões ao domicílio à totalidade dos pensionistas portugueses, sustenta Pedro Nuno Santos, numa carta enviada à Anafre na segunda-feira.

Na missiva, além de pedir “um último esforço” para a abertura condicionada das juntas onde se encontram instalados postos dos CTT, o ministro saúda os autarcas pela colaboração na entrega das pensões pelos CTT ao domicílio de uma grande parte de pensionistas portugueses no mês de abril.

Mas, salienta Pedro Nuno Santos, ainda se encontram encerrados 141 postos de CTT instalados em infraestruturas de juntas de freguesia, aos quais “acrescem 479 outros a funcionar em horário reduzido, o que tem provocado algumas perturbações em serviços postais essenciais”.