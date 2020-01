Câmara de São Roque do Pico investe 600 mil euros na Avenida do Moinho

A empreitada de requalificação da zona entre o farol e a Poça Branca, na freguesia da Prainha, e a construção da Avenida do Moinho espera-se que fique concluída até ao final do verão de 2020.





Explica a autarquia em comunicado que, depois de uma paragem forçada devido aos danos provocados pela ondulação marítima, os trabalhos já foram reiniciados e, além do traçado definido, incluem agora uma muralha de proteção entre a zona do Boqueirão e a Poça Branca, para atenuar eventuais galgamentos do mar.





Com um custo de 600 mil euros, o executivo camarário espera que a obra estaja concluída até ao final do verão deste ano, sendo que a futura Avenida do Moinho ficará dotada com um passeio pedonal, ciclovia e miradouro, além de incluir um conjunto de arranjos urbanísticos.





Localizada numa das freguesias do concelho com maior dimensão turística, a futura Avenida do Moinho é, segundo o presidente do município, Mark Silveira, “fundamental para dinamizar uma localidade onde o turismo rural tem um peso preponderante”, referiu, citado na mesma nota.





Numa visita à obra o autarca sublinhou a importância do turismo para a dinamização económica do concelho detentor da marca ‘São Roque do Pico-Capital do Turismo Rural’, “o concelho de São Roque e a freguesia da Prainha têm uma grande vocação turística e esta zona marginal necessitava de uma reabilitação para que se torne mais agradável e contribua para o lazer e bem-estar dos locais e dos turistas”, frisou.