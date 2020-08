Alexandre Gaudêncio visita sede dos escoteiros da Ribeirinha

Acompanhado pela vereadora Cátia Sousa e pelo responsável do agrupamento, António Feijó, o autarca constatou as melhorias introduzidas no local que permitem “elevar a qualidade do trabalho que os escoteiros da Ribeirinha desenvolvem na localidade, bem como dotar o espaço de equipamentos vários para poderem receber grupos visitantes”, disse citado em nota.



“Este investimento permitiu dotar a sede dos escoteiros da Ribeirinha de novas funcionalidades, como sejam equipamentos de cozinha que permitem confecionar refeições no interior. Para além disso, foram realizados trabalhos de manutenção diversos que valorizam o espaço e melhoradas as questões de segurança através da introdução de uma saída de emergência”, acrescentou.

O apoio da Câmara da Ribeira Grande, na ordem dos dez mil euros e ao abrigo dos apoios às associações, permitiu “concluir intervenções há muito desejadas e que tornam o espaço mais funcional e aprazível para as crianças e jovens que dele usufruem”.