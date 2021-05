Alexandre Gaudêncio congratula empresas pelo prémio PME Excelência

O autarca tornou público o reconhecimento numa visita à empresa FIT, LDA, acompanhado pela vereadora Cátia Sousa, indica nota.





“Esta é uma empresa que abriu as portas em 2019 e que tem vindo a destacar-se na área das condutas e do ar condicionado, apresentando um leque de serviços diversificado, que vão desde a instalação de sistemas de intrusão, automação de edifícios e aquecimento”, apontou. Conta com 49 funcionários e está sedeada na zona da Boavista, em Rabo de Peixe.





Alexandre Gaudêncio congratulou a empresa através do seu sócio gerente, João Rego, que acompanhou o autarca numa visita às instalações da fábrica, durante a qual reforçou o papel das empresas no concelho, realçando os resultados alcançados pelo estatuto PME.





Na ocasião, o autarca destacou o papel da autarquia no apoio às empresas em tempo de pandemia através da “isenção da taxa de derrama para as empresas com negócios até 150 mil euros, ou a redução em 50% da taxa de IRS para os contribuintes”.





Alexandre Gaudêncio salientou que “é através dos bons exemplos que podemos reforçar a aposta que a Ribeira Grande tem realizado nos últimos anos, onde se destaca o aumento do número de empresas que têm instalado os seus negócios no concelho”.