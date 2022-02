Alemanha diz que ataque russo é "flagrante violação do direito internacional"

"A Alemanha condena nos termos mais fortes este ato irrefletido do Presidente Putin", acrescentou, expressando ainda solidariedade com "a Ucrânia e as pessoas que lá vivem".

"A Rússia deve cessar imediatamente esta ação militar", disse o chanceler, que classificou dia de hoje como "terrível para a Ucrânia e um dia negro para a Europa".

Entretanto, o vice-chanceler e ministro da Economia e Energia alemão, Robert Habeck, advertiu que o ataque teria "graves consequências políticas e económicas" para a Rússia, de acordo com um comunicado divulgado pelo seu ministério.

"Este dia é um ponto de viragem para a Europa e para o mundo", disse Habeck, observando que "o impensável" aconteceu e que uma guerra de terras eclodiu na Europa. "[Algo que] pensávamos que pertencia aos livros de história", afirmou.

"É uma violação descarada do direito internacional", acrescentou o governante, que lamentou que a agressão tivesse sido "gerada conscientemente" e resulte em "sofrimento para muitas pessoas".