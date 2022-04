Açores preveem aumento de novos casos de infeção nas próximas semanas

“A previsão que temos é que vamos ter aqui ainda dias com muitos casos. Vão aumentar os casos, as próximas semanas vão ser semanas de intensidade de casos, mas ao mesmo tempo que temos essa perceção, que pode gerar alguma preocupação, também temos a perceção de que este aumento de casos não tem uma repercussão direta e imediata ao nível daquilo que temos de ter em atenção, que são os internamentos e os óbitos”, afirmou.

O titular da pasta da Saúde nos Açores, Clélio Meneses, falava, em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita ao posto de testagem rápida instalado na Praia da Vitória, na ilha Terceira.

O governante disse que “não há uma proporção direta” entre o aumento de novos casos e o aumento de internamentos, alegando que isso “gera alguma tranquilidade”.

“Este não é o tempo de alarmismos, de excessivos dramatismos, nem de oportunismos, é o tempo de responsabilidade”, frisou.

Questionado sobre a percentagem de casos da variante Ómicron nos Açores, Clélio Meneses disse que essa avaliação deixou de ser feita, mas admitiu que a nova estirpe já é predominante na região.

“Esta avaliação é feita quando uma nova variante se assume numa determinada região, para fazermos a confirmação dessa variante. Tudo isto já passou. Isto é tudo tão rápido que quando pensamos em encontrar uma solução já temos de encontrar solução para o problema seguinte”, avançou.

O titular da pasta da Saúde nos Açores adiantou que já está a ser elaborada a circular que altera as regras de isolamento profilático para infetados e contactos próximos, mas só será revelada na próxima semana.

“Os especialistas que nos aconselham apontam para mais do que uma solução, mas por volta destes números haverá claramente uma redução dos períodos de isolamento profilático”, disse, quando questionado sobre se a redução do tempo de isolamento nos Açores seria para cinco ou sete dias.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) decidiu hoje encurtar de 10 para sete dias o período de isolamento das pessoas infetadas com covid-19 assintomáticas e dos contactos de risco.

A decisão surge um dia depois de a Região Autónoma da Madeira ter reduzido para cinco dias o período de isolamento de infetados assintomáticos e de quem contactou com casos positivos, acabando mesmo com o isolamento de contactos vacinados com a terceira dose.

Os Açores têm atualmente 1.316 casos de infeção ativos, sendo 913 em São Miguel, 218 na Terceira, 98 no Faial, 35 em Santa Maria, 28 no Pico, 21 na Graciosa, dois nas Flores e um em São Jorge.

Hoje foram registados 288 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, o terceiro recorde diário consecutivo de novos casos por dia.

Estão internados 14 doentes com covid-19 na região, incluindo quatro em unidade de cuidados intensivos.