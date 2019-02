Açores na rota de redes de tráfico de droga por via aérea

Um jato privado, antigos pilotos da Força Aérea de França e 680 quilos de cocaína. São estes os ingredientes do processo “Air Cocaine”, que começou a ser julgado no tribunal de Aix-en-Provence e que coloca os Açores na rota das redes de tráfico de cocaína por via aérea. O processo refere que um avião jato, alugado por uma rede de tráfico, deveria partir a 20 de março de 2013 do aeroporto de Punta Cana em direção a França, com a realização de uma escala técnica nos Açores.