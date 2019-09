Açores mantém inalterado valor das rendas de prédios rústicos no novo ano agrícola

De acordo com uma portaria hoje publicada em Jornal Oficial, a decisão da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, através do Instituto Regional de Ordenamento Agrário (IROA), "teve em conta os pareceres recebidos por diversos parceiros sociais do setor agrícola".

Considerando o contexto económico do setor leiteiro e da carne, com repercussões no rendimento dos agricultores, todas as associações agrícolas foram unânimes em se manter tabela do ano transato, refere a nota do Governo dos Açores enviada às redações.