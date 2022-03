Açores com avisos meteorológicos para agitação marítima, vento e chuva até quinta-feira

Os três grupos do arquipélago têm sido abrangidos por avisos meteorológicos nos últimos dias e, de acordo com a informação divulgada hoje à tarde, novos avisos laranja referentes a agitação marítima vão vigorar entre as 23h00 de hoje e as 20h00 de quinta no grupo Ocidental (Flores e Corvo), e entre as 08h00 de quarta-feira e as 11h00 de quinta no caso do grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial).

Em causa está a previsão de ondas de noroeste de sete a oito metros.

Ainda antes, durante as primeiras horas da noite de hoje, o grupo Ocidental está já sob avisos amarelos (nível menos grave) por agitação marítima, devido a ondas de oeste de seis a sete metros, passando a noroeste, e por vento (neste caso até às 08h00 de quinta-feira).

No grupo Central, ondas de noroeste de seis a sete metros motivam um aviso amarelo entre as 04j00 e as 08j00, antecipando o nível laranja.

Também o vento deixa estas cinco ilhas sob aviso amarelo das 23j00 de quarta-feira às 11j00 de quinta.

As ilhas de São Miguel e Santa Maria, que formam o grupo Oriental, estão sob aviso amarelo entre as 20h00 de hoje e as 04h00 de quarta-feira devido a previsões de precipitação por vezes forte, e entre as 16h00 de quarta-feira e as 17h00 de quinta devido a agitação marítima, com ondas de cinco a sete metros de noroeste.