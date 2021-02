Açores com 12 novos casos de Covid-19

De acordo com o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, os 1.844 testes à Covid-19 feitos na região nas últimas 24 horas detetaram 12 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, todos em contexto de transmissão comunitária.

Os casos estão distribuídos pelos concelhos da Ribeira Grande, que tem hoje 10 novos casos, Ponta Delgada, com mais um caso, e Praia da Vitória, também com mais um caso.

Foram ainda registadas 66 recuperações em São Miguel, 10 na Terceira, seis no Faial e uma no Corvo. Com a recuperação na ilha do Pico,deixa de haver casos positivos nesta ilha.

O número de internamentos mantém-se inalterado, com 17 pessoas hospitalizadas devido à Covid-19.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, estão internadas 16 pessoas, seis das quais em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). Há ainda um internamento no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo.

Assim, somam-se atualmente 353 casos positivos ativos na Região, sendo 298 em São Miguel, 39 na Terceira, 12 no Faial, três no Pico e um nas Flores.