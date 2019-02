Achados arqueológicos atrasam obras da frente-mar da cidade da Horta

"A equipa de arqueólogos encontrou umas ossadas e uns alicerces junto à Igreja das Angústias, que foram preservados, e no Largo do Infante ainda existe um acompanhamento a prosseguir, porque foram encontrados os alicerces de um antigo coreto", explicou o autarca, em declarações aos jornalistas, durante uma visita ao local, admitindo que este processo "atrasa, um pouco, as obras".

Apesar disso, o presidente da Câmara Municipal da Horta garante que os prazos para a conclusão da 1.ª fase dos trabalhos, orçada em 1,4 milhões de euros, vão ser cumpridos por parte do empreiteiro a quem foi adjudicada a obra.

"As obras em frente à estalagem [Pousada de Santa Cruz] vão ficar concluídas no final de fevereiro e o adro das Angústias irá estar concluído aquando da festa de Nossa Senhora das Angústias, no começo de junho, garantiu José Leonardo Silva, recordando que "era esse o compromisso" que o município tinha com o empreiteiro.

Segundo o autarca, a única obra que poderá atrasar, em relação à data inicialmente prevista, é a remodelação do largo do Infante, a principal sala de visitas da cidade, intervenção que não deverá ficar concluída a tempo de receber, no início de agosto, os principais festejos concelhios, a Semana do Mar.

Também a decorrer a bom ritmo estão as obras de construção do parque de estacionamento, com três pisos e espaço para 140 viaturas, que está a ser edificado na Rua de São João, e que pretende concentrar o parqueamento de viaturas no centro da cidade.

A autarquia está também a concluir os procedimentos necessários para o lançamento do concurso da 2.ª fase de requalificação da frente-mar, que pretende alterar o aspeto paisagístico de toda a orla costeira da cidade, obra em que o município prevê investir, no total, cerca de dez milhões de euros.