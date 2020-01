Académicos atuam no Raiz Club no sábado

No fim de semana de 7 e 8 de fevereiro, sobem ao palco, Miss Bullet e Led; Jaime Goth Quinteto e Rico, repetivamente.



Os 3rd Method e Good in da'Hood, atuam a 14 de fevereiro; enquanto que Cisco Bottle e Hilow, sobem ao palco a 15 de fevereiro.



No fim de semana de 21 e 22 de fevereiro, os artistas que irão atuar no Raiz Club são: Aspegiic e Stellar Regions. A 24 de fevereiro é a vez dos Exotic Grooves with Mike Stellar.



No último fim de semana de fevereiro, sobem ao palco Nordela Jazz Convention e The Boy, a 28 de fevereiro; e Prisma e Tape, a 29 de fevereiro.