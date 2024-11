“A falta de segurança é o maior problema da cidade de Ponta Delgada”

Natural de Ponta Delgada, Ana Isabel Teixeira Paiva, tem 67 anos e é proprietária da loja Gil M. Teixeira & Irmão Lda, a mais antiga de Ponta Delgada, um negócio de família onde cresceu a aprender com o pai o ofício de comerciante. Diz que “todos se queixam da mesma coisa” e que é preciso melhorar a segurança do centro de Ponta Delgada, bem como criar mais estacionamento gratuito. Não receia as grandes superfícies comerciais e entre os turistas, diz que “o nosso emigrante é quem compra muito mais”