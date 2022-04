A entrevista com o maior acionista da SAD do Santa Clara, Glen Lau, em que este acusa Rui Cordeiro de ser o "responsável pelo negócio da Azores Parque" é a manchete do Açoriano Oriental

O destaque fotográfico do Açoriano Oriental de domingo, 4 de julho de 2021, vai para o regresso do ex-campeão dos Açores de ralis, Ricardo Moura, que venceu o Além Mar Rali Ilha Azul, que se disputou no Faial neste fim de semana.