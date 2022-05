'A Avó Veio Trabalhar' em Angra do Heroísmo

'A Avó Veio Trabalhar' é um projeto criativo de aprendizagem, partilha e fortalecimento que "através da utilização de lavores tradicionais e do design aumenta o poder de intervenção dos seniores na nossa sociedade, que desde outubro de 2014 está localizado em Lisboa", explica nota de imprensa da autarquia de Angra do Heroísmo.



Este projeto de oficina criativa, pensado especialmente para envolver ativamente a população sénior do concelho, decorre ao longo de quatro semanas e conta com formação ministrada pelas avós, acompanhadas por Ângelo Compota e por Susana António, mentores do projeto, "promovendo-se um intercâmbio de conhecimentos e experiências entre avós de Lisboa e as avós do nosso concelho, sendo Santa Bárbara a freguesia escolhida para acolher o primeiro intercâmbio”, refere Fátima Amorim, vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.



Durante quatro semanas as avós que estão a participar na oficina criativa, recebem formação e em simultâneo irão produzir peças únicas que serão depois expostas, no dia 17 de junho, que ilustram a singularidade do trabalho feito à mão e o amor e cuidado individual que cada avó colocou em cada produto.