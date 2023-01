9’Circos leva peça ao palco do Teatro Ribeiragrandense

O palco do Teatro Ribeiragrandense volta a abrir o pano no dia 28 de janeiro, pelas 21h30, para a interpretação da peça de teatro “Passos”, pelo Grupo de Teatro Vice-Versa da 9’Circos - Associação de Artes Circenses dos Açores.

Como se explica em nota de imprensa, esta peça, para maiores de 12 anos, é da autoria do dramaturgo espanhol Antonio Álamo, e foi adaptada por Pedro García, Liliana Janeiro e Gonçalo Gonçalves, contando com encenação de Pedro Garcia e Liliana Janeiro, e a interpretação de Anabela Almeida, Ana Cordeiro, Catarina Gaspar e Milton Cabral.

Em “Passos”, explica-se na mesma nota, “convergem duas histórias paralelas, mas também dois mundos aparentemente irreconciliáveis: por um lado, mãe e filha, que, com as suas velhas rixas e rancores profundos, se diria que se vão olhar pela última vez, e, por outro lado, duas personagens indefesas que se dividem entre a liberdade e o aniquilamento. O que devemos fazer com os mais velhos? Fumigá-los?”, questiona-se.

De acordo com o sinopse da peça, “as chaves que ‘Passos’ nos dá são muito sugestivas. Dois mundos frente a frente, uma confortável sala de estar e um campo de batalha repleto de cadáveres; duas personagens da classe média emaranhadas em conflitos de gerações e dois seres desconhecidos tentando sobreviver ao desastre da guerra”.

“O mais interessante sobre o texto é a sua capacidade de atingir o público; é a lei da vida, chega um momento em que os filhos se tornam pais de seus próprios pais, que não podem, nem conseguem viver sozinhos”, explica-se ainda.

Trata-se pois de “uma história contada entre a comédia e o drama que leva o espetador a lugares onde é fácil ele se reconhecer”, de “um conto com duas histórias paralelas para ilustrar a própria natureza humana diante das grandes questões de nossa espécie: amor, ressentimento, velhice, morte, amizade, liberdade, resistência, demência e humor”.

Este espetáculo pretende ser, também uma homenagem ao seu encenador, Pedro García, falecido em 2021, refere a nota de imprensa da 9’Circos.

Os bilhetes custam 5 euros e encontram-se à venda na bilheteira do Teatro Ribeiragrandense ou em www.bolpt.