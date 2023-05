70 paroquianos dos Fenais da Ajuda Tornam-se peregrinos do Senhor este sábado

São um entre inúmeros grupos de peregrinos que entre hoje e amanhã percorrem a ilha a pé e rumarão ao encontro do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada, na sua maioria para participarem na missa do peregrino que acontece amanhã de manhã, pelas 6h00 na Igreja de São José.

70 peregrinos da paróquia dos fenais da Ajuda, na ouvidoria dos Fenais da Vera Cruz, partiram este sábado rumo a Ponta delgada, a onde contam chegar por volta das 04h00.

“Sair em romaria ou em peregrinação da paróquia de origem até ao maior Santuário da Diocese de Angra, torna-se tradição para os paroquianos dos Fenais da Ajuda. Este ano teremos eucaristia antes da partida às 12h00 de Sábado, dia 12 de maio e saída da igreja paroquial pelas 13h00, com chegada prevista ao Santuário às 04h00 da manhã a fim de participar na missa dos peregrinos pelas 06h00” refere o pároco numa nota enviada ao sítio Igreja Açores.

“O homem é peregrino por natureza. Faz-se ao caminho constantemente, quer por imposição da vida ou por iniciativa própria. É o que tem acontecido há várias décadas na paróquia dos Fenais da Ajuda por ocasião das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres” acrescenta ainda o padre Francisco Rodrigues.

Esta peregrinação conta com a participação do pároco, crianças, jovens e famílias da paróquia. Levam consigo o terço e o lenço tradicional dos romeiros, em sinal de oração e penitencia. Pelo caminho receberão algumas refeições oferecidas por familiares ou por outros paroquianos que, por diversas razões, não poderão participar na romaria ao Senhor Santo Cristo dos Milagres.

“Teremos como objeto de reflexão durante a caminha os passos da via-sacra, que nos mostram o amor de Deus por cada um de nós, bem como o lema das Jornadas Mundiais da Juventude 2023”, conclui a nota.

A festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres é a maior da ilha de São Miguel e uma das maiores em termos do arquipélago, só ultrapassada pelas festas do Divino Espírito Santo, outra devoção popular enraizada no povo açoriano.