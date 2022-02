52 cagarros juvenis resgatados pela brigada da CM São Roque

Na ação de educação e conservação ambiental, os voluntários do município, contando com a colaboração de residentes no concelho, percorreram às segundas, quartas e sextas-feiras algumas das zonas onde habitualmente há maior aglomeração e atropelamento de aves, como por exemplo o Mistério da Prainha, Estrada Regional e a Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Morro entre a Prainha e Santo Amaro, refere nota de imprensa.





Estas ações foram um importante contributo “para a preservação de uma das aves marinhas mais emblemáticas do arquipélago, bem como para a projeção ‘São Roque do Pico-Capital do Turismo Rural’ como um destino sustentável”.





As aves resgatadas foram entregues na Associação de Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico antes de seguirem para o Parque Natural de Ilha, sendo, posteriormente, libertadas junto ao mar, depois de anilhadas, para iniciarem a sua primeira migração anual para os mares do Atlântico Sul ou para as zonas produtivas do Atlântico Noroeste.