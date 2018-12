As mais lidas

Agricultores recebem hoje ajudas no valor de 21,7 ME.

Destaque fotográfico para a análise do ano de 2018 que ficou marcado pelo negócio da SATA, professores e seca.

Estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde refere que 34 por cento dos adolescentes nos Açores não gostam da escola. A comida do refeitório e aulas recebem avaliações negativas.

