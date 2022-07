10ª edição da 'Noite do Pão Quente e Chá ao Luar' na Maia

O evento tem início pelas 19h30, com o tradicional desfile das atividades agrícolas e industriais locais, seguindo-se a atuação da Banda Lira do Divino Espírito Santo da Maia, pelas 21h30, refere nota de imprensa.





Como não podia deixar de ser, no evento são degustados pão quente com manteiga, queijo, pasta de chouriço, sempre acompanhado com o chá açoriano da mais antiga e centenária fábrica de chá da Europa, a Gorreana, cuja atividade económica se desenvolve na freguesia da Maia.





Pelas 23h30 tem lugar um espetáculo de pirotecnia seguindo-se mais música, desta vez a cargo do Dj Hilow.