10 Fest Açores começa na quinta-feira e leva a São Miguel dez 'chefs' de renome

A partir de quinta-feira e até ao dia 29 de junho, Ponta Delgada recebe a oitava edição do festival gastronómico 10 Fest Açores, que leva ao arquipélago dez 'chefs' de renome, incluindo António Loureiro e Óscar Gonçalves, reconhecidos com estrelas Michelin.

O festival terá a duração de 10 dias e inclui 10 jantares de degustação, combinados "por uma experiência vínica única", segundo a diretora da Escola de Formação Turística e Hoteleira (EFHT) dos Açores, Graça Teixeira.

O oitavo ano do festival arrancará com António Loureiro, detentor de uma estrela Michelin com o restaurante A Cozinha, em Guimarães, e nos primeiros dias há ainda presenças em São Miguel de 'chefs' como Vasco Coelho dos Santos (do restaurante Eskalduna, no Porto) e Gonçalo Costa ('chef' executivo dos restaurantes Tágide, Wine Bar e Saraiva's, em Lisboa).

A lista conta, igualmente, com a presença do 'chef' Óscar Gonçalves, proprietário do restaurante G Pousada, em Bragança, com um estrela Michelin.

O 10 Fest Açores terá ainda um dia dedicado aos 'chefs' açorianos, sendo esta equipa liderada por Pedro Oliveira, Nuno Santos e Henrique Lopes.

O evento encerrará com a apresentação dos 'cocktails' elaborados e pensados pelos 'chefs' com os alunos do curso de mesa/bar da Escola de Formação Turística e Hoteleira, situada em Ponta Delgada.

Para a secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo do Governo dos Açores, Marta Guerreiro, o festival levou nos últimos anos o nome da região "mais longe", reinterpretando "produtos locais e conferindo-lhes um novo valor de mercado", e "permitiu o contacto entre os mais conceituados ‘chefs’ por todo o mundo com formandos que retiram desta experiência mais-valias para um futuro profissional relacionado com a cozinha”.