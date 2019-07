Vítor Manuel Bernardo Almeida vence Prémio de Pintura António Dacosta 2018

O Prémio de Pintura António Dacosta 2018 foi atribuído a Vítor Manuel Bernardo Almeida, de acordo com a decisão do júri hoje publicada em Jornal Oficial.

O júri, que integrava Duarte Melo, na qualidade de membro do Conselho Regional de Cultura, João Urbano Melo Resendes, na qualidade de artista plástico, e José Luís Gordo Porfírio, na qualidade de crítico de arte, decidiu atribuir o prémio na categoria de Pintura, sem distinção de área, a Vítor Almeida pela obra “O Ciúme de Caim e Abel”, refere nota do executivo







Este prémio, criado em 2014 pelo Governo dos Açores, destina-se a galardoar os artistas regionais e a valorizar a atividade cultural regional no domínio das artes plásticas, categoria de pintura, nas áreas da pintura abstrata e da pintura figurativa.







O prémio, a atribuir a cada biénio, nos anos pares, no valor pecuniário de seis mil euros, distinguiu em edições anteriores as artistas Catarina Vieira Pereira e Maria José Berquó de Aguiar Rodrigues Cavaco.