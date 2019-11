O Instituto Cultural de Ponta Delgada acolhe na próxima sexta-feira, dia 15 de novembro, pelas 18 horas, o lançamento da obra "Viagens Geológicas aos Açores" de Ferdinand Fouqué, que conta com a apresentação de Victor Hugo Forjaz.

Com o lançamento desta obra sobre a história natural do arquipélago, traduzido e publicado pela primeira vez em livro, em edição bilingue (português e francês), o Instituto Açoriano de Cultura inaugura uma nova coleção, “Clássicos dos Açores”, que visa dar a conhecer obras escritas por visitantes ou autores regionais sobre diferentes aspetos do património natural ou cultural das ilhas.





De acordo com nota, o texto das “Viagens Geológicas aos Açores”, inicialmente publicado em dois artigos na “Revue des Deux Mondes”, entre janeiro e abril de 1873, constitui não só uma interessante descrição sobre os aspetos morfológicos das ilhas do arquipélago, como um precioso relato das características físicas e do labor das gentes das ilhas à época, incluindo referências à geologia, botânica e etnografia das ilhas que visitou.