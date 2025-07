O União Sportiva ficou ontem a conhecer o calendário referente à fase regular da versão 2025/26 da Liga feminina.

O sorteio realizado na passada quinta-feira pela Federação Portuguesa de Basquetebol, no auditório do Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa, ditou que as “verdes” de Ponta Delgada irão estrear-se na próxima edição da competição frente ao Basquete Barcelos.

A jornada inaugural da fase regular da Liga feminina está agendada para o próximo dia 5 de outubro, sendo que a estreia caseira - no Pavilhão SidónioSerpa - acontece na semana seguinte (12 de outubro), diante do recém-promovido Coimbrões.

A Liga feminina 2025/26 irá contar com a participação de, além do UniãoSportiva, mais 11 clubes, sendo eles Sanjoanense, Basquete Barcelos, CABMadeira, Quinta dos Lombos, Galitos, GDESSA, Imortal,Coimbrões,Benfica, Sporting e Esgueira.



1.ª Jornada, 5 outubro

CAB - Imortal

Qt. Lombos - Sporting

Sanjoanense - Esgueira

Coimbrões - Benfica

Barcelos - U.Sportiva

GDESSA - Galitos



2.ª Jornada, 12 outubro

Imortal - GDESSA

Sporting - CAB

Esgueira - Qt.Lombos

Benfica - Sanjoanense

U. Sportiva - Coimbrões

Galitos - Barcelos



3.ª Jornada, 19 outubro

Imortal - Sporting

CAB - Esgueira

Qt. Lombos -Benfica

Sanjoanense - U. Sportiva

Coimbrões - Galitos

GDESSA - Barcelos



4.ª Jornada, 26 outubro

Sporting - GDESSA

Esgueira - Imortal

Benfica - CAB

U. Sportiva - Qt. Lombos

Galitos - Sanjoanense

Barcelos - Coimbrões



5.ª Jornada, 2 novembro

Sporting - Esgueira

Imortal - Benfica

CAB-U.Sportiva

Qt. Lombos - Galitos

Sanjoanense - Barcelos

GDESSA - Coimbrões



6.ª Jornada, 8 novembro

Esgueira - GDESSA

Benfica -Sporting

U. Sportiva - Imortal

Galitos - CAB

Barcelos - Qt. Lombos

Coimbrões - Sanjoanense



7.ª Jornada, 23 novembro

Esgueira - Benfica

Sporting - U. Sportiva

Imortal - Galitos

CAB - Barcelos

Qt.Lombos - Coimbrões

GDESSA - Sanjoanense



8.ª Jornada, 30 novembro

Benfica - GDESSA

U. Sportiva - Esgueira

Galitos - Sporting

Barcelos - Imortal

Coimbrões - CAB

Sanjoanense - Qt. Lombos



9.ª Jornada, 6 dezembro

Benfica - U.Sportiva

Esgueira -Galitos

Sporting - Barcelos

Imortal - Coimbrões

CAB - Sanjoanense

GDESSA - Qt. Lombos



10.ª Jornada, 8 dezembro

GDESSA - U. Sportiva

Galitos - Benfica

Barcelos - Esgueira

Coimbrões - Sporting

Sanjoanense - Imortal

Qt. Lombos - CAB



11.ª Jornada, 14 dezembro

U. Sportiva - Galitos

Benfica - Barcelos

Esgueira - Coimbrões

Sporting -Sanjoanense

Imortal - Qt. Lombos

CAB- GDESSA



12.ª Jornada, 21 dezembro

Imortal - CAB

Sporting - Qt. Lombos

Esgueira -Sanjoanense

Benfica - Coimbrões

U. Sportiva - Barcelos

Galitos - GDESSA



13.ª Jornada, 28 dezembro

GDESSA - Imortal

CAB - Sporting

Qt.Lombos - Esgueira

Sanjoanense - Benfica

Coimbrões - U. Sportiva

Barcelos - Galitos



14.ª Jornada, 4 janeiro

Sporting - Imortal

Esgueira -CAB

Benfica - Qt. Lombos

U.Sportiva - Sanjoanense

Galitos - Coimbrões

Barcelos - GDESSA



15.ª Jornada, 18 janeiro

GDESSA - Sporting

Imortal - Esgueira

CAB- Benfica

Qt. Lombos - U. Sportiva

Sanjoanense - Galitos

Coimbrões - Barcelos



16.ª Jornada, 25 janeiro

Esgueira - Sporting

Benfica - Imortal

U. Sportiva - CAB

Galitos - Qt. Lombos

Barcelos - Sanjoanense

Coimbrões - GDESSA



17.ª Jornada, 31 janeiro

GDESSA - Esgueira

Sporting - Benfica

Imortal - U. Sportiva

CAB - Galitos

Qt. Lombos - Barcelos

Sanjoanense - Coimbrões



18.ª Jornada, 8 fevereiro

Benfica -Esgueira

U. Sportiva - Sporting

Galitos - Imortal

Barcelos - CAB

Coimbrões - Qt. Lombos

Sanjoanense - GDESSA



19.ª Jornada, 15 fevereiro

GDESSA - Benfica

Esgueira - U. Sportiva

Sporting - Galitos

Imortal - Barcelos

CAB -Coimbrões

Qt. Lombos - Sanjoanense



20.ª Jornada, 1 março

U. Sportiva - Benfica

Galitos -Esgueira

Barcelos - Sporting

Coimbrões - Imortal

Sanjoanense - CAB

Qt. Lombos - GDESSA



21.ª Jornada, 7 março

U. Sportiva - GDESSA

Benfica - Galitos

Esgueira - Barcelos

Sporting - Coimbrões

Imortal - Sanjoanense

CAB - Qt. Lombos



22.ª Jornada, 22 março

Galitos - U.Sportiva

Barcelos - Benfica

Coimbrões - Esgueira

Sanjoanense - Sporting

Qt. Lombos - Imortal

GDESSA - CAB