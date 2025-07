Rafael Botelho e Rui Raimundo estrearam-se no rali da ilha Graciosa com um segundo lugar absoluto e também nas 2 Rodas Motrizes (2RM).

A 15.ªedição do rali da “ilha branca”, promovida pelo Terceira Automóvel Clube, integrou o calendário do Campeonato dos Açores de Ralis (CAR) pela primeira vez - quarta prova pontuável para o campeonato regional - e contou com uma lista de 40 equipas inscritas.

Motivado pela sua primeira vitória à geral para o campeonato, no IRallye PontaDelgada, Rafael Botelho procurou impor um ritmo forte para “entrar na luta pela vitória” nas 2RM e mostrou-se “satisfeito” com a sua prestação final.

“Foi uma boa estreia na Graciosa. Não conhecia a ilha, nem o rali, mas sinto que realizámos uma boa prova. O asfalto é limpo, rápido e diferente das restantes provas e gostei do ritmo que consegui aplicar”, afirmou o piloto em nota de imprensa.

Com o número 1 nas portas do seu Peugeot 208 Rally4 pela primiera vez, a dupla foi segunda classificada à geral e nas 2 RM, sendo apenas superada pelo graciosense Cláudio Bettencourt, que voltou a dominar nas estradas de asfasto da “ilha branca”, e viu as duas lideranças (absoluta e nas 2RM) reforçadas.

“Vencemos os três ralis anteriores nas 2RM. Queríamos ter vencido o quarto, mas acho que não seria sequer consciente pensar em chegar à Graciosa e vencer”, admitiu o líder absoluto do campeonato, que congratulou a sua equipa pelo “campeonato incrível” feito até ao momento.

“Como costumo dizer, na brincadeira, asfalto não é terra para mim e a minha equipa está de parabéns porque fizemos uma primeira parte de campeonato incrível e vamos continuar a trabalhar para a segunda fase que se inicia daqui a três semanas”, atirou Rafael Botelho.

O líder absoluto (89 pontos) e nas 2RM (106) irá prosseguir a defesa da liderança no XLIV Explore Santa Maria Rallye, prova organizada pela Secção de Automobilismo e Karting do Clube Asas do Atlântico, que se disputa a 8 e 9 de agosto.