Liga de clubes e Governo reuniram-se para debater temas estruturantes para o futebol

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) reuniu-se com a ministra da Cultura, Juventude e Desporto e com o secretário de Estado do Desporto, para abordar temas estruturantes, confirmou à Lusa fonte da entidade liderada por Reinaldo Teixeira