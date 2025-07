A competição organizada pela FederaçãoPortuguesa de Atletismo e que conta também com o apoio da Associação Distrital de Atletismo de Leiria tem como principal foco o embate entre Sporting e Benfica, na IDivisão.

O clube açoriano estará em competição na IIIDivisão, nos escalões masculino e feminino.

No que diz respeito ao escalão masculino, o Eirense e o Clube Pedro Pessoa, relegados da IIDivisão em 2024, partem como principais favoritos à vitória, tal como o Belenenses, terceiro classificado na última temporada.

Nos femininos, o JIV, terceiro classificado em 2024, lutará por um lugar no pódio, tendo concorrência do Oliveira do Douro e Arneirense, clubes despromovidos em 2024. Estão também em competição Areias de São João, Marinha Grande, EATrofa, CDQuarteira e o estreante em campeonatos de clubes ACBatalha.

Recorde-se que apenas os dois primeiros classificados, em cada escalão, serão promovidosà IIDivisão nacional.