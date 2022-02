Trudeau apresenta novo Governo canadiano, paritário e composto por 38 ministros

Trudeau promoveu a liberal Mélanie Joly, uma advogada do Quebeque de 42 anos, eleita deputada pela primeira vez em 2015, ao cargo de ministra dos Negócios Estrangeiros, para substituir Marc Garneau, que abandona o Governo. Joly era até agora a ministra do Desenvolvimento Económico e das Línguas Oficiais.

A alguns dias da cimeira COP26 sobre o clima, o chefe do executivo canadiano nomeou o ativista ecologista Steven Guilbeault para liderar o Ministério do Ambiente e das Alterações Climáticas. Conhecido por ter cofundado a organização Equiterre, o mais importante organismo ambiental do Quebeque, Guilbeault foi também diretor e responsável de campanha na Greenpeace.

A antiga ministra da Administração Interna, Anita Anand, que tinha a seu cargo a distribuição de vacinas contra a covid-19 no Canadá, torna-se agora ministra da Defesa Nacional. É a segunda mulher a ocupar a pasta, numa altura em que altas patentes militares são alvo de acusações de agressões sexuais.

“Esta equipa diversificada continuará a encontrar soluções concretas para os desafios que os canadianos enfrentam e a pôr em prática uma agenda progressista, enquanto termina de combater a covid-19”, afirmou o gabinete do primeiro-ministro em comunicado.

Justin Trudeau foi reeleito para liderar um Governo minoritário a 20 de setembro deste ano. A nova composição da Câmara dos Comuns é quase idêntica à da anterior legislatura.

No fim de setembro, o primeiro-ministro já tinha confirmado a nomeação de Chrystia Freeland como ministra das Finanças e vice-primeira-ministra do Canadá, um cargo que já ocupava antes das últimas eleições.

No início de outubro, Trudeau fez saber que as prioridades do seu Governo seriam a luta contra a covid-19, a luta contra o aquecimento global, fazer avançar a reconciliação com os povos indígenas do país e avançar para a criação de uma rede nacional de creches.