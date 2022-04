Tarifário dos serviços de táxi aumenta a partir de quarta-feira

O tarifário praticado pelos serviços de táxis vai ser atualizado a partir da próxima quarta-feira, de forma a acompanhar a evolução dos custos de exploração do setor.

De acordo com o despacho, ontem publicado em Jornal Oficial, com esta atualização o preço mínimo de cobrança que corresponde ao primeiro quilómetro aumenta 20 cêntimos para 3,60 euros, passando custo dos quilómetros percorridos além do inicial a ser de 74 cêntimos no caso dos automóveis até quatro passageiros com distintivo e cor padrão e de 94 cêntimos nos casos de automóveis com mais de quatro passageiros com distintivo e cor padrão.

Já no caso dos veículos sem distintivo e cor padrão, o custo do quilómetro percorrido além do inicial passa a ser de 90 cêntimos para veículos até quatro passageiros e de um euro para veículos com mais de quatro passageiros.

Segundo esta atualização de preços também o valor do serviço à hora foi atualizado, passando a ser de 20 euros na primeira hora no caso dos automóveis até quatro passageiros com distintivo e cor padrão e de 22 euros no no caso dos automóveis até quatro passageiros sem distintivo e cor padrão. Nestes casos cada meia hora adicional custa 10 e 11 euros, respetivamente.

Já no caso dos automóveis com mais de quatro passageiros, independentemente de ter ou não dístico, passa a ser de 24 euros. Já cada meia hora adicional passa a custar 12 euros.

O despacho agora publicado atualiza também o valor cobrado pelo minuto de espera que passa a ser de 20 cêntimos.

Mantêm-se os valores cobrados pela bagagem em excesso (2,5 euros), a chamada à central radiotáxi (50 cêntimos) e o incremento de 20% nos serviços realizados durante o período noturno (das 21h00 às 6h00) e aos domingos e feriados.



A última atualização dos preços dos serviços de táxis na Região tinha ocorrido em janeiro de 2019, destaca o despacho assinado pela secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Carvalho.

Agora a alteração da conjuntura económico-social mundial que foi “severamente afetada pelos efeitos da pandemia Covid-19 e, mais recentemente, pelo conflito na Ucrânia, ocorrências de grandes proporções e com enormes repercussões na economia mundial e, consequentemente, na economia das empresas” vem justificar esta medida.

Acrescenta ainda que “tais ocorrências a nível mundial se refletiram na diminuição da procura pelo serviço e, por outro lado, pelo significativo aumento dos custos dos fatores de produção associados ao setor, como especial relevância para a sucessiva escalada do preço dos combustíveis e dos produtos derivados do petróleo”.