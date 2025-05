Tapete de flores pretende envolver a comunidade

No âmbito das festas em honra de Nossa Senhora dos Anjos, que irão decorrer na vila de Água de Pau, de 4 a 17 de agosto, a Câmara Municipal da Lagoa, através do Museu de Lagoa - Açores, desafia a comunidade da freguesia, a colaborar na elaboração do tradicional tapete de flores do Núcleo Museológico da Mercearia Central – Casa Tradicional.