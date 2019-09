Surpreendente Famalicão segura liderança, Benfica não desarma

O Famalicão continua a surpreender na I Liga de futebol e segurou este sábadp a liderança com um triunfo sobre o Paços de Ferreira, mantendo a vantagem sobre o Benfica, que se isolou no segundo posto ao vencer o Gil Vicente.

Na Luz, os ‘encarnados’, privados de Florentino, lesionado, bateram os gilistas, por 2-0 e somaram a segunda vitória seguida no campeonato, depois da goleada aplicada ao Sporting de Braga (4-0), antes da paragem para os compromissos das seleções nacionais.

Com um meio-campo inédito, com Fejsa e Taarabt, os campeões nacionais falharam uma grande penalidade logo aos 10 minutos, por Pizzi, mas acabaram por chegar à vantagem em cima do intervalo, graças a um autogolo de Ygor Ferreira, aos 45.

No segundo tempo, Pizzi, que é o melhor marcador da competição, com seis golos, redimiu-se do castigo máximo falhado, e consumou, aos 53 minutos, a vitória das ‘águias, que na terça-feira se estreiam no grupo G da Liga dos Campeões, perante os alemães do Leipzig, também no Estádio da Luz.

Os campeões nacionais estão, provisoriamente, isolados no segundo lugar, com 12 pontos, mantendo menos um do que o surpreendente Famalicão, que vai continuar ‘instalado’ no primeiro posto por mais uma semana, depois de ter superado o lanterna-vermelha Paços de Ferreira, por 4-2.

No encontro que marcou a estreia de Pepa à frente dos pacenses, o Famalicão construiu uma vantagem confortável, com dois golos de Fábio Martins, aos seis minutos, de grande penalidade, e 67 minutos, um de Guga, aos 60, e outro de Pedro Gonçalves, aos 72.

O lanterna-vermelha, que leva um empate e quatro derrotas no campeonato, ainda encontrou forças para reduzir na parte final, com um ‘bis’ de Tanque, aos 87 e 90+3 minutos.

Ao fim de cinco jornadas, o Vitória de Guimarães venceu finalmente na prova, chegando aos seis pontos, após golear em casa por 5-1 o Desportivo das Aves, pior defesa do campeonato, com 16 golos sofridos, impondo aos visitantes, que têm apenas três pontos, a terceira derrota seguida.

André Pereira, Tapsoba, um autogolo de Bernardeau, Pêpê e Guedes marcaram para os vimaranenses, tendo Enzo Zidane apontado o tento dos avenses, com a formação de Ivo Vieira a vencer antes do primeiro jogo na fase de grupos da Liga Europa, a visita aos belgas do Standard Liège, na quinta-feira.

A jornada arrancou na sexta-feira, com o primeiro triunfo do Vitória de Setúbal na prova, na receção ao Sporting de Braga, por 1-0.

No domingo, o FC Porto, terceiro colocado, com nove pontos, joga em Portimão, onde vai procurar juntar-se ao Benfica no segundo posto, enquanto o Sporting defronta o Boavista, no Estádio do Bessa, num jogo que marcará a estreia de Leonel Pontes como treinador dos ‘leões’.

Marítimo-Belenenses SAD, Rio Ave-Tondela e Santa Clara-Moreirense também se disputam no domingo, dia em que encerra a ronda cinco.