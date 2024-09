Stoltenberg despede-se alertando para perigo de "isolacionismo" entre EUA e Europa

“Ouvimos vozes dos dois lados do [Oceano] Atlântico a pedir que os EUA e a Europa sigam caminhos diferentes. Priorizar interesses nacionais míopes em detrimento da cooperação a longo prazo não nos vai servir. O isolacionismo não vai deixar ninguém em segurança”, sustentou Jens Stoltenberg, de acordo com excertos de um discurso que deverá proferir na sua última intervenção consultados pela AFP.

A última intervenção do secretário-geral cessante da NATO só está prevista para as 16h00 locais, mas a AFP obteve partes do discurso antecipadamente.

O alerta de Jens Stoltenberg, no final de uma década à frente da Aliança Atlântica, coincide com a perspetiva de um possível regresso do republicano Donald Trump à Casa Branca, na eventualidade de ser o vencedor das eleições presidenciais norte-americanas, em novembro.

Ao longo do seu mandato, entre 2017 e 2021, Donald Trump criticou várias vezes a NATO e o que dizia ser uma contribuição desigual dos diferentes países que integram a Aliança Atlântica.

O antigo Presidente norte-americano chegou a admitir a saída dos Estados Unidos da América da organização político-militar (o país é o principal Estado-membro da NATO).