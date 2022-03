Sócios do Santa Clara aprovam contas de 2020/2021

Ricardo Pacheco, presidente eleito em outubro de 2021, afirmou ter encontrado um clube com passivo "altíssimo": segundo as contas, o clube deve perto de 7,6 milhões de euros, dos quais mais de 5 milhões à Santa Clara Açores Futebol SAD.

De acordo com o Conselho Fiscal, a falta de documentos tornou difícil apurar várias situações, reportando, contudo, perto de 8 milhões de euros que entraram e saíram das contas de depósito à ordem do clube, no período relativo a 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021.

A sessão iniciou-se às 19h30, tendo-se prolongado para lá da meia-noite.

