Santa Clara vence Wolverhampton por 2-1 em jogo particular

A equipa inglesa, orientada pelo português Vítor Pereira e na qual alinham Gonçalo Guedes, Toti Gomes, José Sá e Rodrigo Gomes, colocou-se em vantagem graças a um golo na primeira parte de Sasa Kalajdzic, avançado que esteve fora dos relvados durante mais de um ano devido a lesão.

Os açorianos empataram ainda no primeiro tempo, através de um autogolo, chegando à reviravolta no marcador aos 60 minutos, graças a um golo de Matheus Pereira, jogador que, no final do jogo, elogiou a prestação da equipa.

Este foi o terceiro embate de pré-época do Santa Clara, que empatou anteriormente com o Louletano (0-0) e venceu os também ingleses do Middlesbrough (1-0).

Esta quarta-feira, a formação comandada por Vasco Matos tem um novo encontro particular com o Farense.

A equipa açoriana partiu a 6 de julho para um estágio de duas semanas no Algarve, onde vai continuar a preparação para a nova temporada, que vai arrancar com dois jogos frente ao Varazdin, a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

O jogo da primeira mão entre os açorianos e o quarto classificado da última edição da liga croata está marcado para 24 de julho, na Croácia, seguindo-se a segunda mão, a 31 de julho, em casa.