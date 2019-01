Presidente do Governo Regional anunciou um aumento de 62 euros, por mês, para a função pública regional com o vencimento mais reduzido. Medida representa acréscimo salarial de 868 euros por ano.

"Canário frisado do norte dá título mundial a micaelense" é o título do destaque fotográfico da capa do Açoriano Oriental.

PPM acusa Ana Luís de ocultar resultado de inquérito.

Jorge Correia quer mais apoio do concelho ao Sp. Ideal.