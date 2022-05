'Roteiro dos Sorrisos de Pedra' ganha livro e novas esculturas no Pico

No Auditório Municipal das Lajes do Pico decorreu a apresentação da nova escultura de 'Sorrisos de Pedra'. Esta escultura será colocada no Forte de Santa Catarina, local que acaba de ser restaurado pelo município Lajense, refere nota.





As festividades continuaram na aldeia do Monte, na freguesia da Candelária, onde também foi adicionada uma nova escultura, desta vez no recentemente restaurado Moinho do Monte.





O dia encerrou com a apresentação do livro "Helena Amaral Sorrisos de Pedra" na Biblioteca Municipal da Madalena.





Na ocasião, a bibliotecária, Fernanda Medeiros, homenageou Helena Amaral, destacando “a pessoa que ela é, a sua personalidade e tenacidade em lutar pelas causas a que se dedicou, pelo seu já longo trabalho de dedicação à causa animal, pelo seu trabalho como professora, mas sobretudo pela grande artista que ela é. Este livro mostra um pouco do seu percurso pessoal e artístico”, disse citada na mesma nota.





“Ressalto ainda a mestria do fotógrafo Pedro Silva que captou majestosamente estas figuras que agora ficarão para sempre aqui guardadas. E mesmo que as figuras desapareçam (como já aconteceu) os livros são imorredoiros, isto é, encerram em si a capacidade de tornar os seus autores imortais”, finalizou Fernanda Medeiros.