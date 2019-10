O ex-eurodeputado socialista Ricardo Serrão Santos vai ser o novo ministro do Mar, no executivo de António Costa, avançou a Antena Um/Açores.

O professor universitário, cientista do mar, tem uma ligação antiga às questões do Mar, tendo sido diretor do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores. Na altura esta foi uma das mais-valias apresentadas pelo PS aquando da sua integração na lista às europeias de 2014.