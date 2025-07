Ricardo Serrão Santos na Agência Europeia de Controlo das Pescas

O ex-ministro do Mar de Portugal e antigo deputado ao Parlamento Europeu, Ricardo Serrão Santos, foi nomeado membro do Conselho Administrativo da Agência Europeia de Controlo das Pescas (EFCA).

Conforme refere uma nota de imprensa, esta é a entidade responsável por promover a aplicação eficaz e uniforme da Política Comum das Pescas da União Europeia.

Para o eurodeputado socialista açoriano, André Franqueira Rodrigues, responsável por esta nomeação enquanto coordenador dos socialistas e democratas na Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, este “é o reconhecimento do seu vasto percurso no setor das pescas e da sustentabilidade marinha a nível regional, nacional e europeu”.

Recorde-se que Ricardo Serrão Santos tem uma carreira científica de relevo na Universidade dos Açores.

Nesse sentido e para André Franqueira Rodrigues, representa também “mais um passo no reforço da representação portuguesa em instituições europeias ligadas ao oceano, sublinhando o reconhecimento internacional do saber técnico e político de personalidades nacionais comprometidas com a sustentabilidade marítima e com o futuro da pesca europeia”.

Recorde-se ainda que Ricardo Serrão Santos liderou reformas no domínio da economia azul, da proteção dos ecossistemas marinhos e da modernização das pescas em Portugal, durante o tempo em que foi ministro do Mar. Por outro lado, no Parlamento Europeu, foi membro ativo da Comissão das Pescas, tendo também sido coordenador dos socialistas para esta comissão, onde se destacou pela defesa de uma gestão sustentável dos recursos marinhos e da valorização das comunidades piscatórias.

Desta forma, a nomeação de Ricardo Serrão Santos para o Conselho Administrativo da EFCA, em representação do Parlamento Europeu, representa um reconhecimento do seu compromisso com os princípios da sustentabilidade, da ciência e da governação partilhada no setor das pescas.

O Conselho Administrativo da Agência Europeia de Controlo das Pescas reúne especialistas e representantes dos Estados-Membros e da Comissão Europeia.