Miguel Oliveira lamenta contacto de Aldeguer que lhe custou cinco posições

O piloto luso, que largou da 17.ª posição, estava já em 13.º quando, na sexta volta, foi tocado por Aldeguer, o mesmo piloto que já o tinha colocado fora de prova no GP da Argentina, com uma queda que obrigou Oliveira a falhar três corridas devido a uma lesão nos ligamentos do ombro esquerdo.

“Estava já na curva sete com o meu joelho no chão quando o Fermin chegou aonde não havia qualquer espaço e atirou-me para fora, fazendo com que perdesse quatro ou cinco posições”, começou por explicar o piloto natural de Almada, que desceu de 13.º a 18.º.

Oliveira garante que esse movimento foi responsável por lhe “arruinar a corrida”.

“Mas, mesmo antes disso, algo de estranho aconteceu com os pneus, pois não consegui chegar nem perto do ritmo que tive na sessão de warm-up. Rodei em 1.53 minutos e, na corrida, não consegui baixar de 1.55. Foi realmente estranho”, frisou o piloto português da Prima Pramac.

Oliveira diz, por isso, “que há alguma coisa para analisar”.

Quando a Aldeguer, acabou penalizado em três segundos no final da corrida por ter estragado a prova do português.

“Não tenho mais nada a dizer. Recebeu uma penalização no final da corrida pelo que está tudo bem”, concluiu.

Com a penalização, Aldeguer baixou de oitavo a 11.º.

A corrida foi ganha pelo espanhol Marc Márquez (Ducati), que aumentou para 120 os pontos de vantagem no campeonato.

O Mundial de MotoGP para agora para férias de verão, regressando com o GP da Áustria de 15 a 17 de agosto.