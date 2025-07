Mais de mil famílias fugiram de Deir al-Balah em Gaza após ordens de evacuação

Entre os afetados encontram-se cerca de 30 mil pessoas que tinham procurado refúgio nesta grande cidade e que estavam espalhadas por 57 áreas para deslocados.

No total, o OCHA calcula que, no setor chamado à evacuação forçada (quatro bairros costeiros, uma área de cerca de 5,6 quilómetros quadrados), se encontravam no momento do alerta israelita entre 50 mil e 80 mil pessoas.

"Os funcionários da ONU ainda se encontram em Deir al-Balah, espalhados por dezenas de instalações. As suas coordenadas foram partilhadas com as partes interessadas. Estes locais - bem como qualquer sítio civil - devem ser protegidos, independentemente das ordens de deslocação", alertou o OCHA.

A zona inclui vários armazéns humanitários, quatro clínicas de cuidados primários, quatro postos médicos e a central de dessalinização do sul de Gaza, bem como um reservatório de água, um depósito de resíduos sólidos e uma estação de bombagem de esgotos.

"Qualquer dano a estas infraestruturas terá consequências mortais", declarou a agência da ONU.

Em quase 22 meses de ofensiva, o exército israelita nunca lançou uma operação terrestre em Deir al-Balah, que se tornou um foco de pessoas deslocadas e um importante centro de operações para muitas organizações internacionais.

Até agora, o avanço israelita para oeste em Gaza deixou uma área contínua na costa que não tinha sido objeto de ordens de evacuação. A ordem de domingo do exército marca, no entanto, o primeiro estabelecimento de uma zona de combate até à costa, dividindo a faixa costeira em duas.

"O exército continua a atuar em força para destruir as capacidades inimigas e as infraestruturas terroristas na zona, ao mesmo tempo que expande as suas atividades aqui, para operar numa área onde nunca tinha operado antes", anunciou o porta-voz das forças armadas israelitas em língua árabe, Avichay Adraee, numa declaração na rede social X.

As forças armadas israelitas ordenaram, assim, a deslocação forçada dos habitantes de Deir al-Balah para sul, para Mawasi, onde cerca de 425 mil pessoas já se encontram aglomeradas, apesar dos bombardeamentos quase diários do exército na zona.

De acordo com a agência das Nações Unidas para os refugiados (UNRWA), cerca de 90% da população de Gaza, com cerca de 2,1 milhões de habitantes, está deslocada e a maioria teve de se mudar várias vezes.

O OCHA calcula que 87,8% da Faixa de Gaza esteja sob ordens israelitas de deslocação forçada ou tenha sido transformada em zonas militarizadas pelo exército.

O exército reivindica o controlo militar de 75% da Faixa de Gaza.