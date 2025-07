Nuno Barata mantém-se na direção nacional da IL

Recorde-se que Mariana Leitão foi eleita no passado fim de semana como nova líder da Iniciativa Liberal, com 73% dos votos e 27% de abstenção, tornando-se na quinta presidente do partido e na primeira mulher a ocupar o cargo.

De acordo com o partido, houve 672 votos válidos, tendo 493 militantes votado a favor de Mariana Leitão e 179 optado pela abstenção.

Mariana Leitão sucede assim a Rui Rocha, que ocupou o cargo entre 2023 e 2025 e que tinha anunciado a demissão da liderança em 31 de maio, por considerar que o resultado obtido pela IL nas eleições legislativas tinha sido insuficiente.

Quando a vitória de Mariana Leitão foi anunciada no pavilhão de Alcobaça decorreu a X Convenção Nacional da IL, alguns militantes do partido bateram palmas e agitaram bandeiras, mas mantiveram-se sentados.

Antes de anunciar o resultado da eleição, o presidente da mesa da Convenção Nacional, Pedro Ferreira, quis endereçar uma mensagem de agradecimento à direção que cessava funções, presidida por Rui Rocha.