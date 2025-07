Maioria dos norte-americanos discorda da política migratória de Donald Trump

No dia em que passam seis meses após a tomada de posse de Donald Trump na Casa Branca, as medidas restritivas e a política de deportações de imigrantes está a motivar críticas dos eleitores, segundo sondagens das estações televisivas CNN e CBS.



De acordo com uma sondagem encomendada pela CNN, 55% dos inquiridos consideram que as deportações de migrantes por parte da administração republicana liderada por Trump “vão longe demais”, um aumento de dez pontos em relação a uma sondagem anterior realizada em fevereiro.



A maioria dos inquiridos - 57% - disse opor-se aos planos de criação de dezenas de milhares de lugares em centros de detenção, em comparação com 26% que apoiam a medida.



Uma outra sondagem realizada para a CBS revelou que 56% dos inquiridos consideravam que a administração Trump estava a visar principalmente os imigrantes que não eram “criminosos perigosos”, em comparação com 47% um mês antes.



De acordo com a mesma sondagem, 49% aprovam as medidas radicais de Donald Trump em matéria de imigração, menos dez pontos do que em fevereiro e menos cinco pontos do que em junho.



Em contrapartida, entre os apoiantes republicanos, o apoio às deportações em massa continua a ser quase unânime, com 91%.



Donald Trump fez da luta contra a imigração ilegal uma das prioridades do seu segundo mandato presidencial e defendeu uma linha dura desde o seu regresso ao poder em janeiro.



Numa mensagem publicada hoje na sua plataforma Truth Social, felicitou-se por ter “reanimado completamente um grande país” em “seis meses”.



"Há um ano, o nosso país estava morto, quase sem esperança de renascer. Hoje, os Estados Unidos são o país mais respeitado do mundo", escreveu o governante.