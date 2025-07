Governo dos Açores dá formação de primeiros socorros a pessoal não docente nas escolas

A iniciativa insere-se no projeto “Aprender a Socorrer”, promovido pela Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática, através do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, com o objetivo de capacitar alunos, professores e pessoal não docente com conhecimentos para agirem de forma eficaz em situações de emergência.

O lançamento do 'workshop' de primeiros socorros dirigido ao pessoal não docente decorreu hoje de manhã, na Escola Básica e Jardim-de-Infância Francisco Ornelas da Câmara, na Praia da Vitória, na ilha Terceira, com a presença do secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel.

“Tem agora início uma nova fase do projeto ‘Aprender a Socorrer’, com o alargamento da formação nesta área ao pessoal não docente, através de um conjunto de nove 'workshops' de primeiros socorros a decorrer este ano em cinco ilhas, com o objetivo de formar cerca de 300 profissionais até setembro, dando resposta a uma necessidade sentida e solicitada pelas escolas”, disse Alonso Miguel, citado numa nota de imprensa.

Para o governante, “este é um passo que reforça de forma clara o nosso compromisso com uma Proteção Civil próxima, preventiva e formativa”.

“A comunidade escolar é, para nós, uma prioridade. É importante que os pais dos nossos alunos saibam que, com este projeto, estamos a capacitar os seus filhos, os seus professores e os auxiliares para tornar as nossas escolas mais seguras, contribuindo, assim, para uma sociedade mais bem preparada”, disse.

Segundo Alonso Miguel, as escolas são espaços onde alunos, professores e auxiliares passam grande parte do seu tempo e, onde, por vezes, podem ocorrer acidentes ou situações de emergência, “sendo, por isso, fundamental apostar na capacitação da comunidade escolar, transmitindo o conhecimento necessário para que possam intervir de forma imediata, prevenindo complicações e evitando consequências mais graves”.

O governante destacou que a aposta em formação nas áreas de suporte básico de vida e de primeiros socorros “integra uma estratégia concertada que o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores tem vindo a desenvolver, de forma progressiva, consistente e próxima das escolas", através dos Clubes de Proteção Civil, “já presentes em todas unidades orgânicas escolares da rede pública dos Açores”.

Na sessão de lançamento do 'workshop' de primeiros socorros dirigido ao pessoal não docente, Alonso Miguel revelou que, “pelo segundo ano consecutivo, todos os alunos do 9.º ano da região receberam formação em suporte básico de vida”.

“Só este ano foram realizadas 137 ações, abrangendo 2.480 alunos, o que significa que, neste momento, cerca de 5 mil jovens açorianos já detêm competências para intervir em momentos críticos, como é a prestação de socorro em caso de paragem cardiorrespiratória”, explicou, indicando que a região é a primeira do país a assegurar esta formação a todos os alunos deste nível de ensino.

O secretário regional que tutela a Proteção Civil nos Açores referiu ainda que nos dois últimos meses foi ministrada formação em primeiros socorros a mais de 80 professores, com um módulo dedicado ao suporte básico de vida.

“Também o pessoal docente está capacitado para intervir em caso de necessidade, sendo que os cursos estão homologados pela Direção Regional da Educação e Assuntos Culturais, conferindo 0,5 créditos aos docentes”, concluiu.