Ribeira Grande abre centro de vacinação

Localizado no pavilhão Fernando Monteiro, devidamente preparado para o efeito, o espaço permitirá vacinar cerca de duzentos utentes por dia, de segunda-feira a sábado, indica nota.





O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, acompanhou o início do processo de vacinação no concelho, congratulando-se pelo “enorme passo que estamos a dar no que respeita ao objetivo de alcançarmos a imunidade de grupo no mais curto espaço de tempo possível”, disse citado na mesma nota.





Todo o processo de vacinação está a ser coordenado pela Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, em articulação com o Centro de Saúde da Ribeira Grande e com o apoio da Câmara da Ribeira Grande.





O pavilhão conta com quatro zonas de vacinação e zona de recobro onde os vacinados são monitorizados nos trinta minutos seguinte à inoculação.





Nesta fase estão a ser vacinados utentes com idades compreendidas entre os 60 e os 74 anos.





Os contactos telefónicos para agendamento da toma da vacina estão a ser desenvolvidos pela Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, mas se por algum motivo alguma pessoa não for contactada, pode dirigir-se ao pavilhão Fernando Monteiro para se inscrever.





“Esta é uma fase importante da vacinação porque estamos a entrar na segunda fase, o que significa vacinar pessoas mais novas do que aquelas que tiveram prioridade na primeira fase. Temos muitos munícipes nesta franja etária pelo que é importante que a mensagem da importância da vacinação chegue a todos eles”, salientou Alexandre Gaudêncio.





O centro de vacinação da Ribeira Grande deverá manter-se aberto até ao próximo mês de outubro, ou seja, até à conclusão da segunda e terceira fases de vacinação.