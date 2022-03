Reunião de embaixadores em Lisboa adiada pelo segundo ano consecutivo

“O Seminário Diplomático de 2022 esteve previsto para a primeira semana de janeiro, em formato presencial, assim se retomando a prática habitual. Contudo, a evolução da pandemia de Covid-19 e as medidas de contenção já decididas pelo Governo aconselharam o seu adiamento”, lê-se numa resposta por escrito enviada à agência Lusa.

Na comunicação, o ministério chefiado por Augusto Santos Silva acrescenta que a “nova data será comunicada oportunamente”.

O seminário diplomático realiza-se anualmente, no princípio de janeiro, e reúne em Lisboa os embaixadores de Portugal para debaterem as prioridades da política externa portuguesa com membros do Governo, empresários e académicos.

O seminário é também ocasião para a entrega do prémio diplomata económico do ano, atribuído anualmente pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) desde 2013.

O prémio distingue o chefe de missão diplomática que, ao longo do ano, se tenha destacado na defesa e apoio à internacionalização de empresas portuguesas e na captação do investimento estrangeiro, contribuindo para o crescimento da economia portuguesa.

O primeiro-ministro, António Costa, vai anunciar novas medidas de combate e prevenção da Covid-19 na terça-feira, no final de um Conselho de Ministros extraordinário.

A reunião do Conselho de Ministros, a última antes do Natal, estava prevista para quinta-feira, como é habitual, mas foi antecipada por o Governo ter recebido propostas de medidas dos especialistas que têm apoiado o executivo.

"Como são medidas com impacto na vida das pessoas, convém que sejam tomadas com antecedência, tendo em vista tornar possível uma melhor preparação e adaptação”, disse fonte do executivo à agência Lusa.